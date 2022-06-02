大家還記得慧慈嗎？她過去以口頭禪「Oh！My God」與招牌蓮花指風靡全台，成為當時各大節目的常客，但現在已消失螢光幕6年。今年42歲的慧慈近日接受媒體採訪，最近的生活跟著曝光了。

根據《ETtoday星光雲》報導，慧慈表示：「現在因為疫情，都在家裡沒有出門，目前也沒有工作。」她坦言想念演藝圈，但合約麻煩加上父母會擔心，目前暫無計畫復出；被問及感情生活，慧慈單身中，最愛的偶像仍是王識賢。

慧慈因參加節目《分手擂台》而闖出知名度，後來以諧星身分頻繁在《我猜我猜我猜猜猜》、《王牌大賤諜》等節目亮相，蓮花指、口頭禪「Oh My God！」、中台英交雜的說話方式和抱布偶狗「Baby」的無厘頭風格成為正字標記，2008年還成為蘇打綠（現改名：魚丁糸）的演唱會嘉賓，被封為「2009年最有潛力的搞笑女星」。

慧慈和法拉利姐(左)都是台灣女諧星。（圖／中時資料照）

慧慈2016年與如花、好娜姬與湯尼陳組成四人團體「蘆薈雞湯」，各有鮮明特色，頗具效果，沒想到之後因慧慈和如花鬧不合，該團體再也沒有合體公開亮相過；2018年2月，好娜姬在臉書證實「蘆薈雞湯」解散。