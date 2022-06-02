非農就業數據將於公布，有小非農之稱的ADP就業數據意外爆冷，5月私營部門就業人數僅增12.8萬人，遠低於市場預期。10年期美債殖利率來到2.904%。美股周四（2日）早盤開低，道瓊工業指數跌逾百點，那斯達克指數一度跌逾90點，後跌幅收斂於平盤狹幅震盪。

截至台北時間21點52分，道瓊工業指數下跌127.55點（或0.39%），暫報32685.68點；那斯達克指數上漲11.46點（或0.1%），暫報12005.92點；標普500指數下跌10.96點（或0.27%），暫報4090.27點；費城半導體指數上漲30.58點（或1.00%），暫報3079.61點。

5大科技巨頭漲跌不一，臉書、網飛漲逾1%，半導體類股普遍走高，超微漲逾1.5%，輝達漲2.5%，英特爾小漲0.3%，聯電ADR漲近1.5%，而台積電ADR則跌0.3%。

美國公布5月ADP就業數據，私營部門就業人數僅增12.8萬人，低於市場預期的29.9萬人，以及前值修正後的20.2萬人，創下疫情以來單月最差表現。

此外，美國上周初領失業金人數為20萬人，低於市場預期的21萬人，以及前值修正後的21.1萬人。續領失業金人數則來到130.9萬人，低於市場預期的132.5萬人，以及前值修正後的134.3萬人。