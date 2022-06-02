一位中年男性因外傷出現退化性膝關節炎，長期疼痛還影響生活作息，保守治療也難減痛。活力得中山脊椎外科醫院採用「雞尾酒療法」治療，透過PRP（組織修復生長因子注射療法）加上水介質震波治療，一個多月後明顯減痛。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，PRP（組織修復生長因子注射療法）加上水介質震波治療的雞尾酒療法，是藉由抽取患者血液，經由離心處理後，僅抽取上層富含生長因子的高濃度血小板血漿，再由醫師注射到病患退化或需要治療的關節內。血小板中富含修復組織所需的生長因子，在濃縮後使用，可增加提供修復所需的修補因子，加速刺激關節內軟骨，達到緩解關節退化。水介質震波治療則是利用機器產生的高能量震波，把壓力及能量聚焦傳遞到慢性發炎或已鈣化的骨骼或軟組織上，促使組織代謝循環、微血管新生，達到組織再生及修復的功能。

楊椒喬表示，退化性膝關節炎依嚴重程度共分為四級，由第一級起，嚴重程度往上遞增。不少50歲以上、膝蓋退化患者接受過打針、吃藥及做復健，或施打玻尿酸等保守治療，感覺減痛效果不佳。醫院6位病人改採上述雞尾酒療法後，其中有85%的病人進步一個等級，明顯減緩疼痛。

至於療程，楊椒喬建議一個月接受一次PRP注射，中間三週施打震波（一週一次），總療程建議為期三個月。大多數病患施打第二次PRP後即可感覺疼痛減輕很多。