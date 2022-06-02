韓國總統辦公室2日表示，國家安保室長金聖翰與中共中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話，呼籲中方在解決北韓問題上積極發揮建設性作用。

韓聯社報導，楊潔篪與金聖翰一致認為，在韓國新政府上台前後，兩國高層保持順暢溝通協調。雙方商定以兩國建交30週年為契機，本著相互尊重、合作共贏的精神開啟中韓合作新篇章，密切各層級溝通和交往，縮小在個別問題上的分歧。雙方還決定深化各領域務實合作，讓兩國民眾切實感受到實惠。

就北韓問題，雙方商定保持緊密合作，共同促進本地區和平穩定和發展繁榮。金聖翰指出，北韓持續升級的核導彈威脅，對朝鮮半島和本地區的安全穩定構成嚴重威脅，不符合雙方的利益。他呼籲中方發揮積極的建設性作用，敦促北韓避免進一步挑釁行動，重返對話軌道。

楊潔篪也對朝鮮半島局勢面臨越來越多不確定因素的現狀表示擔憂。他表示，中方願為改善兩韓關係，並推動半島問題政治解決發揮作用。

楊潔篪還說，希望雙方共同維護真正的多邊主義，妥善處理敏感問題，推動雙邊關係提質升級、行穩致遠。

此外，為推動中韓友好合作關係持續發展，雙方還就通過線下會面等方式保持密切溝通達成共識。

報導引述分析表示，在北韓試射洲際彈道飛彈後，且恐進行第7次核子試驗的情況下，韓國政府請求中方說服北韓保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。另外，中方使用的「真正的多邊主義」措辭，或是指近期韓國參與美國主導的印太經濟架構（IPEF）。中方認為IPEF是美國主導下的經濟「小集團」，多次強調要維護真正的多邊主義。