這幾年因為疫情的緣故，幾乎人人都需要戴著口罩，因此也出現不少口罩正妹，近日，有一組正妹逛賣場的火辣照曝光，上下失守的超養眼畫面，讓網友看了都血脈賁張，快受不了了。

一名口罩正妹穿著灰色上衣搭灰色短裙在逛賣場，但她在彎腰拿商品時，邪惡視角讓她露出渾圓翹臀，還隱約可以看到貼身小褲褲，逼近走光的尺度讓網友看了都興奮不已。

而她其實早在上個月，就釋出過同系列不同角度的辣照，這次是從正面拍攝，胸前大挖空的她，微微彎腰就讓傲人上圍快要掉出來，深邃事業線也一覽無遺，養眼畫面讓粉絲興奮直呼「簡直美到窒息」、「喜歡這個景色，太漂亮」、「超級性感」、「我想和妳一起購物」。

其實，這名口罩正妹是韓國網紅「Mika cho」，有著甜美童顏的她，身材卻是相當豐腴火辣，前凸後翹的傲人曲線，格外迷人，而她除了在社群分享日常生活以外，也不吝於曬出大尺度美照，給足粉絲滿滿福利，IG擁有36萬粉絲追蹤。