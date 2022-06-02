男子拍下巷弄內的「行人專用道」，網一見笑翻像極了「擠出來的牙膏」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

行人專用道的設計是要保護行人，能在狹小的巷弄內，安全的在線道內行走，不過就有男子在某路段拍攝到1條特殊的「行人專用道」，該路段旁疑似重新施工過，因此在一旁的「行人專用道」寬度直接縮減成快與紅線一樣寬，成為「綠白紅」的樣式也被網友笑說像極了「義大利國旗」，以及「牙膏擠出來的樣子」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中是在某巷內路段，該路段疑似是新鋪設路段，還可見1條顏色較深的柏油，不過該路段的行人專用道被切割成細細一條，最外圍還有一條紅線，乍看之下變成「綠白紅」；因此有網友看到被截掉行人專用道表示「這是牙膏擠出來的樣子」、「三重功效牙膏」。

另外也有網友分享自己拍的「行人專用道」照片，原PO也回應是「類行人道」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

另外有網友則表示「這人行道還蠻寬敞的」、「人行直線七秒」、「直線七秒加時賽？」、「以人為本」、「意圖消滅人行道」、「根本浪費錢」、「台灣交通法規跟規劃都亂糟糟的，行人道跟本劃假的交差了事罷了」、「半個人專用」、「這是小時候那種，踏到外面就會被岩漿燒死的遊戲」、「台灣人行道，國際笑話」。

還有網友表示這行人專用道像極了義大利國旗「那是義大利國旗」、「「義大利」風情的人行道」；也有其他網友分享自己拍攝的「人行道」特殊設計，也引來原PO表示這是「類人行道」。