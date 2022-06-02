富邦悍將洋投威迪茲在比賽中被主審抓到使用「外部物質」，遭驅逐出場，依照棒球規則將被禁止參與球隊10場比賽，味全龍總教練葉君璋賽後還原當下，他表示，是在6局捕手吉力吉撈・鞏冠跟他反應「球黏黏的」，因此向裁判反應。

5月21日龍隊在天母主場迎戰中信兄弟時，葉總就有質疑象魔力帽簷黑黑的，疑似使用外部物質，但當時主審僅檢查球，認定沒有問題，隨後比賽繼續進行。

今天龍隊作客新莊，2局上就率先突破威迪茲，取得2比0領先，7局上1出局後，主審林金達上前檢查威迪茲的手套，最後被認定有使用「外部物質」，遭驅逐出場，這也是中職本季第1人。

賽後葉君璋表示，6局換場時吉力吉撈發現球是黏的，「他跟我說：『賢拜，你看這個球，黏的。』當然這不是很好的狀況，因為對比賽不是那麼公平，我可以理解選手想要有好的表顯，想盡辦法要把球控制好，我沒有要特別怪投手怎麼樣，但我們就是把該做的事做好，有發現問題就跟裁判講。」

葉總繼續說：「我相信不是只有今年，一直以來都有這個問題，只是我們的裁判還沒有很有想法，這對比賽公平性是個問題，會忽略掉這一塊，過去不是沒有，裁判會想到底要怎麼抓。」

國外也常發現投手為了讓控球更好，會使用外部物質增加摩擦力，大聯盟就從去年起嚴格執行檢查投手是否使用外部物質，在換半局、換投時，主審會檢查投手的帽子、手套、皮帶等配件。

今天裁判就是檢查到威迪茲的手套中有使用外部物質將他驅逐出場，葉君璋說：「裁判還滿厲害的，我也不知道他為什麼知道是在手套裡，可能他有在注意，美國也是看手套，有這個觀念。」

上次葉總向主審反應象魔力時，當時裁判僅檢查比賽用球，今天則是主動檢查手套，「裁判知道這件事的問題，慢慢有這樣的觀念是好事。」