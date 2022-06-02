遭遇同樣一盤未失來到4強的俄羅斯對手卡薩金娜（Daria Kasatkina），現役球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）再次證明她才是當今女子網壇的主宰者，只花64分鐘就以6比2、6比1挺進法網女單決賽，距離個人生涯第2座法網金盃，以及追平本世紀最長的35連勝紀錄，都只剩下一步之遙。

思薇雅蒂締造從2月下旬以來的34連勝，追平2013年的小威廉絲（Serena Williams），離2000年大威廉絲（Venus Williams）締造的35連勝只差1場。若能奪冠，這位20歲波蘭女將也將成為繼海寧（Justine Henin）、小威與莎拉波娃（Maria Sharapova）之後，第4位能在本世紀二度舉起蘇珊蘭格倫盃（法網女單冠軍獎盃）的好手。

思薇雅蒂今年法網前對卡薩金娜3戰全勝，首盤前段雙方還有纏鬥，球后在第2局率先破發，但卡薩金娜下局立刻回破。第6局卡薩金娜壓上網前本可輕鬆得分，結果思薇雅蒂的勉強救球帶旋，落地反彈後讓她反應不及倉皇出手，竟然把球打出界外。逼出破發點的思薇雅蒂順勢收下該局，並連保帶破連下4城，以6比2拔得頭籌。

卡薩金娜首盤一發進球率雖然高達8成2，但不足以威脅思薇雅蒂，一發得分率僅4成4，二發更只得1分，致勝球9比12居於下風，15次非受迫性失誤也比球后多了6次，難以抗衡。

第2盤第4局思薇雅蒂逼出3個破發點，卡薩金娜雖然救下1個但搶攻心切，想抓住一記高彈跳球加壓強抽，卻擊球過長出界。比賽自此再無懸念，思薇雅蒂連續拿下5局，最後更以一記外角「再見愛司」，連續收下比賽的最後9分，壓倒性殺入女單決賽，爭冠對手將是義大利非種子崔薇珊（Martina Trevisan）vs.美國新秀高芙（Coco Gauff）的勝方。