金門監獄外面今晚9時許傳出有人大放鞭炮、煙火，不尋常的狀況讓獄方十分緊張，以為有人前來「鬧事」。警方據報趕到現場，才知原來是有受刑人今天過生日，朋友在監獄外替他「慶生」。警方將通知相關人士接受調查，並依相關法規處理。

警方說明，今晚9時許，坐落於小太湖畔，與山外市區有一段距離的金門監獄外面突然鞭炮聲大作，並有五彩繽紛的煙火升空，在寂靜的夜晚顯得十分嘈雜，也讓獄方嚇了一大跳，以為有人前來鬧事，趕緊通報金湖分局協同處理。

警方據報派員趕至，初步調查是今天有1名受刑人過生日，他的朋友特地在監獄外道路燃放鞭炮和煙火替他「慶生」，但此舉涉有擾亂公署安寧和違反社維法之嫌，警方將通知當事人到分局接受進一步調查。

金門監獄去年6月也曾發生1名受刑人嫌管理員管太嚴，因此通知在台友人專程搭機到金門，埋伏在監獄外頭伏襲下班的管理員，造成管理員耳朵流血受傷的案件，因此今晚在夜深人靜時，監獄外頭突然鞭炮聲大響，讓獄方十分緊張，還好最後只是虛驚一場。