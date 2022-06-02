國立中興大學上月爆發畢聯會張姓前會長侵吞172萬公款跑路事件，造成畢業生差點無法順利畢業，事件發生後，校方先行代墊費用才平息風波，但這回畢業生跟校方槓上，因為學士服的押金最多僅能拿回一半，對此校方也出面回應。

興大畢業生控訴，校方近日發給他們押金退還意願書，上面只有4個選項，一個是依比例取回一半押金，另一個是將押金當作訴訟費用；剩下兩個則為捐給社福團體，以及保留學士服不退押金，讓畢業生們相當不滿，認為校方應負責承擔損失，而非受害學生自己擔。

對此興大學務長鄧文玲澄清，意願書是由畢聯會發起，並非校方提供，她強調，畢聯會是學生自治團體，從選舉到簽約、付款，一切都由學生自主決定，校方從未介入干涉，在報案時基於輔導立場協助學生，但終究無權追討押金，還是必須由畢聯會自己出面。

校方表示，相關費用要支付不難，但若由校方全額代墊，並無助問題解決，學生必須自己學習、正視問題，並負起責任，才是教育本質。畢聯會也坦言，押金意願書確實由他們所發，因為畢業生有許多不同聲音，才會製作意願書來表決。