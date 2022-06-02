帥氣網紅孫生是人氣YouTuber組合「反骨男孩」的成員之一，不久前透露自己罹患「橫紋肌溶解症」，一天出現超過5千次心律不整狀況引熱議；孫生搞笑幽默的個性，連去做割包皮手術，都不忘展現術後成果跟醫師合照，「小孫生」尺寸嚇壞粉絲，他看完成品也很滿意直呼「太大了吧」。

孫生今（2日）上午就在IG限時動態發文，表示準備去做割包皮手術，「有點小緊張」；沒多久再度發文，曬出穿著內褲和兩位醫師的合照，分享割包皮的心得，讚嘆醫師們很專業又幽默，誇張地形容「一度認為他們是脫口秀演員」，還得到包皮沒有過長也是可以割除的小知識。

孫生搞笑幽默的個性，連去做割包皮手術，都不忘展現術後成果跟醫師合照，「小孫生」尺寸嚇壞粉絲。(圖/ 摘自孫生IG)

許多粉絲看到孫生只有穿內褲，下面一大包就已經讓人看了很害羞，沒想到往右滑竟發現孫生大膽地把內褲脫掉，而兩位男醫師還蹲在「小孫生」左右，讓孫生自己也說，「第一次這樣拍照…」，另外也忍不住偷炫耀，「割完gg看起來也太大了吧」。

大票網友都被孫生放太開的行為驚呆，也紛紛笑說，「醫師好親民」、「第二張笑出來」、「看到第二張真的是荒謬到不行」、「霸氣外露」、「好奇為什麼第二張醫師會願意這樣跟你合照」、「敲碗無碼」、「只有孫生能超越孫生」、「可以不馬賽克嗎」、「有付費解鎖嗎」。