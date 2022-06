頭條開講

美國總統拜登31日投書《紐約時報》(New York Times),強調不尋求北大西洋公約組織(NATO)與俄羅斯之間開戰,美國也不會試圖促成俄羅斯總統普丁下台,他強調只要美國或盟友沒有遭受攻擊,美國就不會派兵參戰。前民進黨立委郭正亮認為,這篇文章是拜登本人署名,這是非同小可的大事!

俄羅斯入侵烏克蘭進入第4個月,美國總統拜登31日投書《紐約時報》(New York Times),表示已經決定提供烏克蘭更先進的火箭系統,但強調不尋求北大西洋公約組織(NATO)與俄羅斯之間開戰,美國也不會試圖促成俄羅斯總統普丁下台,他強調只要美國或盟友沒有遭受攻擊,美國就不會派兵參戰,但他警告普丁不要動用核武,也不要預期美國與盟國會分裂,那將是錯誤的。

拜登的投書標題為《總統拜登:美國會在烏克蘭做什麼、以及不會做什麼》(President Biden: What America Will and Will Not Do in Ukraine),強調美國在俄烏戰爭中的立場。

前民進黨立委郭正亮2日在中天電視《頭條開講》節目中認為,拜登隱約感覺到俄羅斯對北約不信任,擔心出意外。

郭表示,拜登的文章重點在於美國不會做什麼,尤其國家領導人署名寫文章,真的沒見過,尤其是美國總統,過去了不起就是國務卿或是國家安全顧問。而這篇是拜登本人署名,這是非同小可的大事,要給三方面看,就是烏克蘭、俄羅斯和歐洲。

他分析,拜登講了幾個重點,第一就是北約絕不會跟俄羅斯交戰,第二是不允許烏克蘭打到俄羅斯境內,拜登也肯定澤倫斯基的看法認為終極會以外交手段結束戰爭。郭推測,烏克蘭會發動反攻,但如果不順手或失敗,就是和談的契機出現。

至於美俄之間有熱線電話,拜登為何要用寫的?郭認為,拜登可能認為普丁不太信任,所以有很多嚇阻動作,俄羅斯一定有透過管道告知不惜動用核武,對此訊息美國認為真的有可能發生。