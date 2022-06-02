海軍2名士官5月30日凌晨不假離營，吃薑母鴨、飲酒，吃飽喝足騎機車返回部隊途中，被載的中士未戴安全帽，遭台南市警二分局中正派出所攔查，騎車的王姓下士遭警測出酒測值0.55毫克，依法送辦。據了解，2人當下均未表明身分，稱是從事「服務業」，但因逾時未返回營隊，消息傳回軍中，2人遭記大過汰除。

涉酒駕的26歲王姓士官酒駕後，當下並沒有透露軍職身分，全案依法移送後，軍方隔天曾派員到派出所了解事件始末。該起案件發生在5月30日凌晨，2名士官因為想吃宵夜，相約騎機車到市區吃薑母鴨、喝酒，凌晨1點多騎機車返營途中，因後座乘客未戴安全帽，於台南市金華路與府前路口遭中正所員警攔停盤查，警方發現王男身上明顯有酒味，當場進行酒測，酒測值0.55毫克，依公共危險罪移送偵辦。

據了解，2名士官隸屬海軍131艦隊飛彈快艇二中隊，駐守在台南安平港，131艦隊上月底已火速將酒駕、不假離營的2名士官記大過汰除。此外，也傳出海軍司令部下令重懲，採取「連坐法」處分， 一口氣拔掉5名幹部。

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