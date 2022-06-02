近期中國大陸對太平洋島國發動外交攻勢，希望與其簽署安全協議，但「有線電視新聞網」（CNN）2日表示，美國海岸防衛隊早在當地默默耕耘；專家更稱，北京很難複製該軍種與太平洋島國之間制度化的國防與安全關係網。

根據報導，中國大陸希望與索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加王國、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、庫克群島、紐埃和密克羅尼西亞等10國簽署全面安全協議，國務委員兼外交部長王毅也前往該區域訪問，但尚未獲得突破性成果。

CNN指出，美國海岸防衛隊雖然未獲太多外界關注，卻早已在該區域取得重大成果，如華盛頓於當地的影響力關鍵之一，便是能讓夥伴國相關人員登上美艦、在自身專屬經濟區（EEZ）內執法的共巡協議（shiprider agreement）。前美國海軍上校、美軍太平洋司令部聯合情報中心（Joint Intelligence Center）前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）也強調，絕不要低估海岸防衛隊對美國與中、西太平洋關係的重要性。

新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」（RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）則指出，美國海岸防衛隊數十年來已與太平洋島國建立深厚合作關係，北京政府很難複製這種制度化的國防與安全關係網；加上中國大陸海警任務繁重且信譽不足，他認為北京政府應不具備足夠的政治資本，來推動類似美國目前在當地的行動。