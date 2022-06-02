資深狗仔葛斯齊原預計今（2日）晚間8點要開第二場直播，主題為汪小菲的後宮秘辛，未料晚間7點多直播喊卡，表示會用不同的方式表達。稍早，葛斯齊在直播平台PO一段8分21秒新影片，針對「迪麗熱巴、鹿晗緋聞」、「林俊傑」、「小S老公許雅鈞」等3個風波做出澄清，但隻字不提汪小菲。

葛斯齊在影片開頭先跟外界致歉：「不好意思，我只是想說好心回應下網友，沒想到整個微博都占滿了」他先強調迪麗熱巴和鹿晗同遊日本完全子虛烏有，兩人只是剛好因工作因素住同間飯店；第二點，葛斯齊向林俊傑JJ的工作人員道歉，表示直播當下有網友提問「林俊傑套房M案」，他認為那是以前新聞報過的事，就說留給世人觀察，結果另名網友問「你這樣跟拍不怕被告嗎」，葛斯齊坦言當時以為網友在問汪小菲的風波，就回手中有證據不怕被告，因此產生誤會。

葛斯齊跟林俊傑工作團隊道歉。（圖／快手直播＠葛斯齊）

第三點，葛斯齊回應小S老公許雅鈞找飯局妹吃飯的傳聞，表示自己當時有認識一名做飯局的女生，因此收到線報，他隔空向許雅鈞表示：「謝謝你幫我屬實這件事情，但是不見得是你找他一起吃飯，也可能只是一般朋友的聚會，所以大家都不要誤會啦。」而根據《三立娛樂星聞》報導，許雅鈞澄清那天一起吃飯的是朋友，不是飯局妹。

葛斯齊突取消本日的直播，據悉是汪小菲不對他提告，而汪小菲稍早PO聲明：「針對近日所發生與本人汪小菲有關的紛擾事件，本人將不再做任何回應。本人希望讓一切與此事件相關的任何人、事與紛擾就此落幕，不再給家人和朋友帶來影響。本人在此也公開表示放棄追訴葛斯齊先生所有民、刑事之法律責任，特此聲明。」