黃子佼（左）2020年曾贈送防疫箱給獨居老人，右為台灣優質生命協會祕書長紀寶如。（台灣優質生命協會提供）

黃子佼身為台灣優質生命協會理監事之一，在公益的道路上從未停歇，前年新婚之際遭逢疫情爆發，心繫社會弱勢角落，令人佩服的是，今年初為人父，帶著喜氣做公益又不落人後，沉浸在得女喜悅之餘，也不忘關懷角落裡的弱勢長者。

黃子佼以往每年都會在端午佳節送禮，今年端午前、上週他見台灣優質生命協會為了寂寞的獨居老人，疫情嚴峻仍出人出力送「獨老平安防疫箱」照顧慰安，及送醫護感謝箱；加上不時看到新聞報導「因為疫情，獨居老人孤獨寂寞死」的相關議題，他感受甚深，雖協會日前公益活動時，他抽不開身親身參與，便把昔日送禮的預算全數遠端傳愛轉為20萬善款捐給協會，還拋磚引玉在臉書上說：「為朋友做這件善事！」感動好多獨居長者。

黃子佼更表示：「我們應該專注在最重要、最需要我們的議題上，就是這些孤苦無依的長者，我是幸福的，抱女又擁有這麼多的祝福，我也想把幸福傳給大家！」

台灣優質生命協會秘書長紀寶如好感動，馬上把黃子佼的高額善款認捐台灣優質生命協會所推出的「獨老平安防疫箱」，盼望以此方式與全台分享喜悅。「子佼這樣真的是在嚴峻的疫情下雪中送炭，我們都直接告訴獨居長者，這是子佼捐的，老人家聽了更高興，覺得簡直好像拿到他送的過年紅包！大喊謝謝黃子佼！」

理事長方芳芳聽聞後也大受感動「言教不如身教，這是最好的示範」，她火速傳簡訊給黃子佼說：「這份大情大愛不僅溫暖每位需要幫助的弱勢老人，我們由衷的感謝和感動！人間有情，處處都是愛，都是溫暖，待凜冬離去，雪融草青，相信一定會有新的相逢將溫暖延續。」

方芳芳更是呼籲大眾認捐「獨老平安防疫箱」，只要2千元，就可以幫助一位獨居弱勢長者獲得一個月份的防疫物資箱，有足夠的食物及防疫用品，讓嚴峻疫情下的弱勢長者不用冒高風險出門，更減少高風險族群外出社會成本增加的可能，感受雪中送炭社會的溫情，讓我們防疫不防愛。

銀行轉帳戶名：台灣優質生命協會

行名：華泰商業銀行 中山分行

帳號：05-03-00007632-5

◎官網提供信用卡捐款www.u-life.org.tw，或來電02-25418098詢問

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＊將視長輩個別需求提供合適的醫療檢測器材（血氧機、體溫計、手腕式血壓計、攜帶式氧氣瓶、護目鏡）