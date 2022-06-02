女星賈永婕去(2021)年號召藝人好友們捐贈醫療器材，暖舉受封「防疫女神」；近期本土疫情加劇，賈永婕依然不缺席，到處奔走送救命機器，被網民譽為下屆衛福部長最佳人選。但賈永婕近日卻透露最近飽嘗失戀痛苦，還說：「這男人已跟我分手了，不要太在乎了」，引發熱議。

47歲藝人賈永婕主持人出身，2002年和德杰建設執行董事王兆杰結婚後，育有3名子女，家庭生活美滿，令人稱羨。根據《聯合新聞網》報導，賈永婕的女兒目前在美國念書，最近放暑假返台隔離中，而二女兒和小兒子都在台灣，一家團圓讓她可以享受滿滿的天倫之樂。

沒想到賈永婕卻表示最近飽嘗失戀痛苦，她說：「兒子小時候超愛我，我跟別的男生合照他看了都會大哭，說你是我的，沒想到最近他上國一，我偶爾想抱他、摸摸頭不行、進他房間要敲門，不然他會大喊要我給他空間，感受到強烈的失戀感」，不過賈永婕最後也只能勸自己放下，「這男人已跟我分手了，不要太在乎了」；這是不少媽媽都會經歷的「叛逆期」轉變，賈永婕的「媽寶培養計畫」宣告不成功。

賈永婕為捐贈醫療器材、耗材，親自走訪各大醫療院所，更申請成立「永婕美少女慈善協會」，其捐款帳號也在上(5)月27日通過並開放民眾捐款；由於她親自奔走各種防疫善舉不遺餘力，不少網友留言要她出來當衛福部長，賈永婕笑說已經習慣大家的推舉，「大家常叫我出來選什麼選什麼，但我都開玩笑說，我選里長就好了」。