蟑螂是許多人最害怕的昆蟲，一名女網友在臉書社團貼出一段短片，分享拿蟑螂惡整女牙醫師的過程，對方的真實反應也引起網友討論，不過多數人都認為此舉並不有趣，直言「其實在醫院診所玩這個真的不好笑，超沒衛生」。

一名女網友5月31日在臉書社團「爆廢公社」貼出一段20秒的影片，並寫道，「被嚇到的醫師，觸感是不會騙人的啊」。

從影片可見，攝影者拿出一隻真假難辨的蟑螂要遞給女牙醫師，對方一看信誓旦旦的說自己不會被嚇到，沒想到接過後發現觸感不對勁，才知道竟然是真的蟑螂，嚇得她立刻放手，並發出宏亮的慘叫聲，呆愣在原地數秒後便快速逃離現場。

影片曝光後，不少網友紛紛表示，「這蟑螂到底是真是假？我最怕最討厭蟑螂」、「就算是假的，我也很怕」、「超煩，如果有人拿真的給我，我一定翻臉」、「蟑螂其實很髒，全身上下都是細菌」，另有人猜測，「應該是假蟑螂，只是做得太逼真」。

不過多數網友認為此舉並不有趣，「診所玩蟑螂，其實不太好喔」、「其實在醫院診所玩這個真的不好笑，超沒衛生」、「如果是真的蟑螂，在注重衛生環境的診所這樣玩合適嗎」、「我年紀大了嗎？完全get不到笑點，只覺得噁心」。