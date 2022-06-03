行政院長蘇貞昌日前揚言要查辦疫情謠言，國民黨上月31日則在臉書披露，立法院副院長蔡其昌的助理蔡銘坤，散播圖卡造謠稱台中市僅施打7200劑兒童疫苗，惡意抹黑醫療人員與中市府團隊，質疑蘇不抓民進黨的造謠抹黑。蘇貞昌3日將視察台中、台南、高雄兒童疫苗大型接種站並慰勉醫護及工作人員，宅神朱學恒表示，如果有去現場的人成功嗆到蘇貞昌，他將送一盒肉粽。

朱學恒2日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，蘇貞昌去視察，已經要求安排家長去預約接種，因為到時若是沒人就難看了。他接著酸說，如果要動員家長，乾脆就安排像北韓一樣發動群眾，還可變換旗幟，高喊「貞昌貞昌，有我貞昌，天下無敵，唯一貞昌」。

朱學恒更呼籲民眾，3日若有人去現場嗆蘇貞昌，並成功嗆到蘇貞昌，他將送一盒肉粽。來賓、國民黨台北市議員徐巧芯接著表示，「可能很遠的地方就被拉走了」，朱學恒認為，「很遠的地方就被打斷手，不是被拉走」，並強調若去抗爭者被打斷手，他仍只送一盒肉粽，因此大家要衡量一下。

另外，朱學恒也大酸，衛福部小編寫台灣有1千萬人確診，連貼個數字都會貼錯。徐巧芯則指出，蔡其昌之前說，利用疫情散播假訊息的人，務必繩之以法，但那人就在自己的辦公室，他就要主動繩之以法，才可以顯現對假消息深惡痛絕的決心，問題是，他卻當作沒看到，大家就會覺得是雙重標準。