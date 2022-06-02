汪小菲和大S離婚後風波不斷，沒想到連緋聞女友張穎穎也受到各界關注，近日更有自稱是她同學的網友爆料，她利用流產騙錢，這讓張穎穎不忍了，出面喊告，之後大陸狗仔又爆出她整形前的照片，還有和香港名導王晶的親密合照，再次引起熱義，對此，王晶本人也發聲了。

大陸狗仔「推理君江小宴」2日爆料，張穎穎改名前叫張穎，出生年份也不一樣，還公開她疑似整型前的照片，其中更有與香港名導王晶的親密合照，爆料者稱拍攝地點是在酒店內。

張穎穎和王晶合照流出。(圖／取自「推理君江小宴」微博)

王晶發聲澄清。(圖／取自王晶微博)

對此，王晶也在微博發文解釋，「有時候在外面吃飯，遇著粉絲要求合照，真的拒絕好還是接受好呢？今天一張不知猴年馬月拍的合照，居然有朋友告訴我上了熱搜」，他也坦言記不起在哪拍的了，喊話「我是老人家了，狗仔們積點德，賺錢不要拖老伯伯下水。」

其實，張穎穎被疑似同學的網友爆料她改年齡，還被一個老頭包養，更不只一次利用流產騙錢，讓她忍無可忍，發聲明駁斥傳聞「目前，網際網路上以我同學身份發表的全部言論，均屬於明目張膽地造謠污衊！」

她更痛批「部分人為了蠅頭小利，不惜惡意捏造事實！」強調已經委託律師團隊，要針對造謠文章的編造者維權訴訟，之後她又發文表示已向法院遞交立案的資料，後續一切交給律師處理，她相信法律的公正。