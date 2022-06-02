慶祝英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，英國自2日起連四天假期將展開慶典、派對與遊行等一系列活動。英國成千上萬的粉絲擠爆街頭，甚至夜宿白金漢宮外頭，只為了一睹女王風采並獻上祝福。

高齡96歲的伊莉莎白二世登基滿70年，成為英國史上首位慶祝「白金禧年」（Platinum Jubilee）的君主。英國政府表示，全球各地與英國數百萬民眾將透過電視轉播或親身參與的方式共襄盛舉。各國領袖也紛紛送上祝福。

周四慶祝活動以軍隊遊行揭開序幕，女王因健康因素從白金漢宮陽台接受1,500名官兵致敬。女王年事已高，先前因行動不便取消部分行程，這次參與的白金禧活動恐怕有限。

資深王室成員將代表女王履行禮儀職責，包括兒子查爾斯王儲、長孫威廉王子與太太凱特王妃等人抵達閱兵遊行會場時受到熱烈歡迎。

捲入性醜聞的女王次子安德魯王子（Prince Andrew）不會參加活動。遷居美國的孫子哈利王子與太太梅根雖趕來參加慶典，但並未獲邀與女王一同在陽台觀禮。