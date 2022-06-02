有名正妹騎機車欲左轉遭後方騎士按喇叭示警，該名正妹竟手摧油門「雙腳煞車」差點爆衝出去。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

緊張到連煞車都不會按？行車紀錄拍下台中市神岡區大豐路4段與承德路上，拍攝影片的騎士順著車流欲直行，突然右側切出正妹騎車要左轉，但該路口需要兩段式左轉，騎士長按喇叭示警，就看到正妹右手摧油門，雙腳踩地煞車，「一蹬一蹬」的往左擠出車流，驚險了畫面都被拍下來；網友也直呼「拜託別上路好嗎」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段8秒行車紀錄器影像，事發地點在台中市神岡區大豐路4段與承德路上，拍下影片的騎士沿大豐路4段向前直行，突然右方有位短裙正妹切出欲左轉，但是這條大馬路口有設置兩段式左轉格，騎士趕緊煞住並長按喇叭險相撞，該正妹卻用「腳磨地煞車」，但還轉著機車油門，車子像是「彈跳」的樣子差點往前爆衝，最後該正妹在道路口中間停住，等待機會直接左轉；提供行車紀錄影像的頻道也在標題寫下「阿妹，妳是要趕著去考駕照？」。

有名正妹騎機車欲左轉遭後方騎士按喇叭示警，該名正妹竟手摧油門「雙腳煞車」差點爆衝出去。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「居然出現傳說的神技用腳煞車」、「都已經在靠右邊了，就不要硬切」、「這個應該連腳踏車都不會騎吧」、「這種騎法真的很可怕」、「左手煞車，右手催油門」、「看她那雀躍的步伐」、「妹妹用手煞車啊，怎麼用腳煞車」、「妹仔是緊張到連煞車都不會煞？」、「拜託別上路好嗎」、「遲早會出問題」。