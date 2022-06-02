藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，被傳未離婚前就搭上大陸女星張穎穎，還被資深狗仔葛斯齊爆料張穎穎「曾用小生命換房車」，引發譁然。結果又有另一名自稱張穎穎同學的網友，PO文爆料她曾靠「流產」詐騙，這次換找上汪小菲；對此張穎穎今（2日）連發3篇文否認，表示已委託律師蒐證並向法院遞交證據，以維護清白。

張穎穎今（2日）中午先在微博嚴正聲明：「目前，互聯網上以我同學身分發表的全部言論，均屬明目張膽地造謠污衊！部分人為了蠅頭小利，不惜惡意捏造事實！我現已委託律師團隊來向此造謠文章的編造者維權訴訟！」晚間6、7點多再發兩篇文，透露今日向法院遞交證據，對於微博用戶「素顏7252」發文詆毀她的人格、聲譽感到不滿，認為已造成極其嚴重的負面影響以及難以彌補的傷害，嚴肅地表示：「清者自清，我將追責到底，後續一切交給律師來處理，我相信法律的公正。」最後不忘提醒外界要理性地看待網路信息，並請相關用戶刪除有關她的不實言論，以免觸法。

張穎穎今天一口氣發三篇文否認靠流產騙錢的傳聞。（圖／微博＠張穎穎）

張穎穎除了深陷汪小菲出軌風波，近日還被一名聲稱是同學的網友爆料黑歷史，指張穎穎曾被中年有婦之夫以一個月10萬人民幣（新台幣44萬元）包養，收過對方送的價值人民幣80多萬（約新台幣351萬元）汽車，交往期間曾懷過孕、流過產，因此撈到一大筆錢；嚐到甜頭後，張穎穎再對汪小菲故技重施，靠「夾娃娃」獲得房子和豪車。不過以上爆料都遭到張穎穎否認。