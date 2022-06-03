應緬甸達新總經理陳進學之邀，駐緬甸代表處大使李朝成，2日偕同僑務組長張文華，及經濟組長陳伯彰，參訪位於緬甸仰光三井工業區的達新廠區，除瞭解公司營運現況外，並就緬甸近期匯市管制措施的相關影響，交換意見。

陳進學介紹緬甸達新公司1999年設立，是達新集團海外最大的生產基地，目前生產線共44條，員工約1,800人，主要生產雨衣與成衣，主力外銷歐洲與日本等地。

由於緬甸勞工成本相對較低、穩定性頗高，有利於勞力密集產業發展，加上享有歐美的零關稅優惠，近年緬甸來料加工成衣業發展快速，產業僱用勞工近60萬人，對緬甸GDP、出口及就業，均頗具貢獻。

惟近期因全球疫情與緬甸政局的紛擾，先後衍生國際海運延遲、歐洲訂單不穩定、電力供應及成本大增等諸多問題。

緬甸央行4月間已提出出口外匯所得強制兌換措施，因緬甸達新公司屬於緬甸投資委員會（MIC）核定投資的豁免類別，並未受影響。

另稍早歐洲品牌訂單，已陸續回歸，因此，緬甸成衣產業可望走穩。長期而言，陳進學評估緬甸的整體投資環境，仍具相當競爭力，倘緬甸政情能持穩，公司仍看好後續在緬發展的潛力與前景

李朝成透露，近期亦接獲部分緬甸台商反映，因斷電問題，工廠須長時間使用自有發電機設備供電，造成設備的耗損，加上汽、柴油料價格飆升與短缺問題，已使廠商營運的成本增加不少，故供電問題確實已是外商在短期內來緬甸投資時，必須納入成本考量的重點之一。

該代表處除持續實地拜會緬甸台商，交換意見及彙整第一線業者的寶貴經驗與看法，供已緬甸及擬來緬甸投資的台商參考，並隨時提醒台商有關緬甸政府新的重要經貿相關措施與訊息，及提供可能的協助，期盼有助提升緬甸投資環境的透明度。