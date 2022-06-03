好萊塢男星強尼戴普與前妻安柏赫德世紀官司，經過六週的漫長審訊，終於落幕。

最終判定強尼戴普勝訴，根據路透指出，戴普針對安柏赫德所有指控，獲得陪審團一致認同，而針對安柏赫德對強尼戴普的三項反訴中，有兩項遭到否定。

其中勝訴的關鍵原因是，安柏赫德無法證實她的指控。 雖然陪審團裁定兩人都有誹謗對方，但強尼戴普獲得的損害賠償高達1000萬美元，遠高過安柏赫德獲判的200萬美元。

安柏赫德事後發表聲明表示，自己感覺無比失望，並指出她提供的所有證據都無法對抗具有強大權利及影響力的前夫。也表示女性發聲權利也退回到會被公開羞辱的年代。

強尼戴普則發表聲明感謝所有相信及陪伴在他身邊的人，也非常感謝陪審團讓他重獲新生。並表示，「說出真相是他對孩子及所有堅定支持他的朋友們的負責表現」，也表示自己終於做到了，「真相永遠不會被埋沒」

聲明最後也感謝法官、陪審團及法院工作人員，以及他的專業律師團隊，「最好的還沒到來，新的人生篇章終於開始，真理永不消失」。