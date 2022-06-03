南韓男子天團BIGBANG前成員勝利，2019年因涉嫌捲入吸毒、性交易等9項重罪遭到起訴，法院經過多年的審理後終於在上個月做出最終決定，將勝利關近牢中。而先前透過團體的高人氣，社群媒體上擁有出百萬名粉絲追蹤的他，近日卻被發現IG已「被消失」，再度引發話題。

根據南韓媒體的綜合報導，勝利在2019年捲入性招待、毒品交易等醜聞，還被踢爆創立「老司機群組」，將受害者的照片公開至群組中供人恥笑、評論，對話過程藐視南韓法律，因而遭到檢察官以「性交易、安排性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、慣性賭博、違反國際交易法、教唆打人」等9項罪名起訴。

起初勝利還矢口否認，但經過多重審理後，她在2021年8月遭當庭羈押，2022年初他為了減輕刑責竟落淚改口認罪，但這段期間他仍不斷上訴，直到5月26日法院最終判決出爐，他才終於開始服1年6個月的有期徒刑。

勝利被關後沒多久，眼尖的網友就發現勝利曾擁有8百萬名粉絲追蹤，並擁有藍勾勾認證的IG帳號，內容疑似全被刪除，在南韓論壇上引起討論，有網友就指出，只要提供「全國內被登錄的性罪犯名單網址」、「被報導的網路新聞網址」、「法庭文書網址」以上三項證明，就能向Instagram申訴將帳號下架，而勝利的帳號疑似就是因為這樣「被消失」，讓網友們不禁感慨「勝利變失敗了，哈」、「他的名字還真諷刺」、「活該」。