有位房東在臉書上的房東社團哀號，以前刊登租屋廣告後，只要三天就能租出去，現在遇到乏人問津的狀況，不知該如何是好，此事引起熱烈討論，釣出不少房東回報遇到類似情形。

該名網友在臉書社團《房東互助會》發文表示，房客退租後，本來以為再次把房間刊登在網站上，會出現搶租，沒想到實際狀況卻完全不一樣，讓她直呼很慌張，「乏人問津，跟之前相比差很多，以前三天內完租的。」

話題造成社團內熱烈討論，不少人也遇到相同狀況，「頗有同感，因為一堆人以為好賺都跑來當包租公，供給增加了」、「疫情第二年 ，經濟蕭條，租屋市場有感」、「有類似狀況，疫情影響很大。」

此外，有房東認為是時間點及供給量變多的影響，「是不是因為過完年，換工作跳槽要找房的都已找好屋了」、「淡旺季很明顯，不要掐太緊比較好」、「現在是淡季吧，沒有學生換工作的也都找好了」、「一堆人覺得好賺也開始當房東，供給變多」、「以前沒那麼多人在出租，應該是原因吧。」

不僅如此，有網友建議原Po可以分析一下自身的物件與周邊物件的優缺點，釐清問題並改善，「如果從一開始來約看房的人就變少，那可能是附近地區工作機會變少、少子化學生數量變少、鄰近空房變多增加租屋族選擇，又或是刊登管道曝光不足、刊登照片拍得不好、文案沒有把優點展示出來等等。」