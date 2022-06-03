近來PTT有鄉民在表特版發文，以「台灣、短髮、興趣是習武」為題，貼出多張短髮正妹的運動美照，擁有一身緊實肌肉和六塊肌肉及曲線，同時她還是1名泰拳好手，讓人不禁感嘆身材太好，美照曝光不久被人挖出本人IG帳號，讓鄉民連連驚呼：「我想被揍」、「這身材真的不講武德」引起一陣熱議。
這名會泰拳的正妹名叫Bonbon，長相清純可愛，擁有175公分的高挑身材，翻開被網友分享的IG帳戶中，可看到豐滿上圍還有逆天身材，健壯的6塊腹肌線條清晰可見，另一方面Bonbon也經常以運動女孩自居，原來她已鍛練6年跆拳道，泰拳則是練滿1年，常把鍛鍊成果PO到自己IG和網友們分享品嚐。
由於Bonbon美貌和身材太好，表特網友群起暴動，「請用力地揍我」、「完全我的菜嫁給我」、「應該只有被打的份」、「這上圍不科學啊」、「這樣練還有料不錯」、「去哪裡可以報名當沙包」、「別衝動妳會被她釘死」、「這個身材太猛了啦」、「那麼可以教我武功嗎」、「175我可能打不贏」、「這身材真暴力！」
隨後，本尊也輾轉得知登上PTT表特版，其中一個網友留言引起注意，在IG限時寫道：「為什麼網友覺得要分手才能出險？交往期間隨時可以出險啊」說話風趣笑翻網友。此外，她也說道「我不是超級正的那種妹，但我就是個運動武術狂」、「讓我解鎖這輩子沒想過的成就了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。