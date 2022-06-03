近來PTT有鄉民在表特版發文，以「台灣、短髮、興趣是習武」為題，貼出多張短髮正妹的運動美照，擁有一身緊實肌肉和六塊肌肉及曲線，同時她還是1名泰拳好手，讓人不禁感嘆身材太好，美照曝光不久被人挖出本人IG帳號，讓鄉民連連驚呼：「我想被揍」、「這身材真的不講武德」引起一陣熱議。

Bonbon身高有175公分，拍起學生服照依舊可愛。(圖/Bonbon IG)

這名會泰拳的正妹名叫Bonbon，長相清純可愛，擁有175公分的高挑身材，翻開被網友分享的IG帳戶中，可看到豐滿上圍還有逆天身材，健壯的6塊腹肌線條清晰可見，另一方面Bonbon也經常以運動女孩自居，原來她已鍛練6年跆拳道，泰拳則是練滿1年，常把鍛鍊成果PO到自己IG和網友們分享品嚐。

練一年泰拳的Bonbon腹肌緊實清晰，IG經常放送健身美胴照。(圖/Bonbon IG)

由於Bonbon美貌和身材太好，表特網友群起暴動，「請用力地揍我」、「完全我的菜嫁給我」、「應該只有被打的份」、「這上圍不科學啊」、「這樣練還有料不錯」、「去哪裡可以報名當沙包」、「別衝動妳會被她釘死」、「這個身材太猛了啦」、「那麼可以教我武功嗎」、「175我可能打不贏」、「這身材真暴力！」

Bonbon練了6年跆拳道很有架勢。(圖/Bonbon IG)

Bonbon辛苦健身擁有曼妙好身材。(圖/Bonbon IG)

隨後，本尊也輾轉得知登上PTT表特版，其中一個網友留言引起注意，在IG限時寫道：「為什麼網友覺得要分手才能出險？交往期間隨時可以出險啊」說話風趣笑翻網友。此外，她也說道「我不是超級正的那種妹，但我就是個運動武術狂」、「讓我解鎖這輩子沒想過的成就了」。