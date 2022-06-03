根據《財訊》報導，位於陽明山屹立55年、素負盛名的中國麗緻大飯店，日前由敦謙國際智能科技（以下簡稱敦謙）承租接手營運，自8月起更名為「雀客藏居台北陽明山」。消息一出大家都在問，敦謙是誰？過去兩年中，敦謙竟默默地在全台接手36家旅館，其中包括中國麗緻和高雄華園飯店這兩家五星級飯店。

智能旅店 鵲絲全台第一家

2017年《財訊》曾採訪敦謙，當時該公司以「鵲絲」為品牌，在台中逢甲夜市推出國內第一家智能旅店，透過自行開發的訂房與服務系統，推出自助報到櫃台、自動化行李存放等服務，開幕一年後就開始賺錢。不過，一直到2020年前，敦謙仍聚焦在台中，據點數也只有4家店，房間數約2百間。

《財訊》報導指出，台灣國際觀光旅館業已有將近60年的歷史，鮮少有人可以在短短兩年內，一口氣擴張至全台40個據點、房間數達3千個，幾乎是從後段班躋身成為領先群。而轉變的關鍵，就在敦謙背後的全新股東陣容。

5月20日，包括中國信託金控董事長顏文隆長子、開南大學董事長顏志光，台灣連鎖餐飲龍頭王品集團創辦人戴勝益長子、敦謙執行長戴東杰，與敦謙執行長吳秉庭一同現身位於松江路的雀客旅館。「現在David（顏志光英文名）哥與Bart（戴東杰英文名）都是敦謙的股東，也是我的重量級貴人。」吳秉庭一開場就如此介紹顏志光與戴東杰。

原本互不相識的成員，為何會湊在一起變事業夥伴？根據《財訊》報導，說來有趣，2015年吳秉庭在籌備鵲絲時，就是參考戴東杰2013年在台北市創立的潮牌旅店「雀客旅館」（以下簡稱雀客），其內部美式工業風的設計，讓吳秉庭忍不住「原封不動」地把這種風格的設計「復刻」到鵲絲，但當時兩人並不相識。

2020年突如其來的疫情，卻意外連結起這兩個人。疫情爆發後，雀客的住房率只剩下一成，戴東杰想要導入自動登記入住系統，找上了敦謙；「當初向敦謙採購自動登入系統時，我與Sam（吳秉庭英文名）、Vincent（敦謙董事長葉維迪英文名）都拋出有意願合作的想法，最後凝聚共識之後就決定策略結盟。」戴東杰說。

2020年7月，在雙方交換持股，吳秉庭、葉維迪主要負責技術系統開發和開發據點，戴東杰則負責飯店營運。《財訊》報導指出，雀客從此成為敦謙旗下智能飯店的主力品牌，走的是設計風格；另外的品牌承攜與鵲絲品牌，走的是平價路線。「品牌平價到高階都會去挑戰。」戴東杰針對品牌經營也提出他的想法。