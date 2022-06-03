疫情延燒，民眾若出現流鼻水、鼻塞、嗅覺異常等呼吸道症狀都會提心吊膽，必須看到快篩結果為陰性才放心，但如有上述症狀，大家恐需要留意自己是否罹患慢性鼻竇炎合併鼻息肉等呼吸道疾病，一旦拖延就醫導致病情加重，恐增加中耳炎和睡眠呼吸中止等疾病風險，且目前此症狀的治療方式已不只有開刀，也能透過生物製劑緩解發炎，減少反覆手術的機會，讓民眾可以維持良好的生活品質。

●錄音師罹患慢性鼻竇炎合併鼻息肉 導致嗅覺和聽覺受損

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科暨聽語中心主任王堂權透露，最近收治1名40歲左右的專業的音樂錄音師，病患原本耳朵可精確地聽到8000赫茲（Hz） 以上的音頻，但罹患慢性鼻竇炎合併鼻息肉後，除了鼻竇發炎阻塞的問題之外，也影響了耳咽管的功能及中耳的壓力調節，併發中耳炎，導致嗅覺和聽覺雙雙受損，嚴重影響生活與工作。

該名病友是專業的音樂錄音師，靠過人的聽覺來討生活，所以對於相關的手術治療特別的擔心，也害怕自己後續手術傷口照顧不善引發更嚴重的問題，因此與醫師討論過後，決定先使用新一代的生物製劑來治療鼻竇炎及鼻息肉，經過治療後，鼻竇炎與鼻息肉症狀已獲得明顯改善，呼吸順暢之外，聽力也恢復到正常標準。

●揉鼻子被懷疑確診！ 慢性鼻竇炎合併鼻息肉困擾多

關於慢性鼻竇炎合併鼻息肉的資訊，王堂權指出，慢性鼻竇炎是一個嚴重影響生活品質的疾病，常見是在鼻竇急性發炎之後，身體免疫系統無法完全根除外來的病菌，或是接受常規醫療後的效果不盡理想，形成的慢性發炎的狀態。

慢性鼻竇炎嚴重時會造成鼻腔及鼻竇黏膜組織增生，導致鼻息肉，容易出現鼻塞、鼻涕倒流、嗅覺異常或喪失、甚至可能有臉部腫脹悶痛、頭痛和眼窩脹痛等症狀，影響工作及生活。

王堂權坦言，近2、3年新冠肺炎疫情侵擾，國人對於流鼻水、鼻塞、嗅覺或味覺異常等症狀高度警戒，耳鼻喉科的慢性鼻竇炎病人卻出現2種極端的現象。1種是病人已經接受過篩檢呈現陰性，但仍因時常揉鼻子、流鼻水，被懷疑為確診者，遭受旁人側目和排擠，因此主動回診希望做嗅覺檢測和進一步的治療。另1種病友則是擔心被感染新冠肺炎的風險而抗拒就醫。

王堂權說明，慢性鼻竇炎容易有鼻腔鼻竇黏膜組織增生導致鼻息肉，使病況加劇，如果又拖延治療，不但會影響生活， 也會讓課業和工作表現打折扣，還可能有罹患其他共病症的風險。

依據近年來的一些大數據的研究，慢性鼻竇炎可能跟睡眠障礙、睡眠呼吸中止症、憂鬱焦慮、心血管疾病或腦中風、慢性中耳炎與聽力受損等這些疾病相關聯。