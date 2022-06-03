新冠肺炎本土疫情徘徊在高原期，中重症和死亡人數卻持續攀升，外界質疑問題出在「給藥太慢」，甚至建議「預防性投藥」。但《康健》訪問多位專家均表示，新冠口服抗病毒藥物尚無預防性投藥的指引，安全性和療效還不清楚，建議做到3件事：加做PCR、細心觀察長者症狀、有症狀密集篩檢，就能及早確診、及早投藥，降低高風險群的死亡率。

回顧5月29日，國內新增145例新冠肺炎死亡個案時，其中45例在長照機構，比例達3成（31％）。更早之前，23日疫情指揮中心的統計數字更顯示，近半（47％）死亡個案從確診發病到死亡只有短短3天。

「給藥太慢」於是成了各界矛頭所指，副總統賴清德為此訂出目標，希望未來民眾「快篩陽性經醫師判斷後確診」能在24小時內給藥，給藥時間愈短，中重症、死亡率就愈少。另有專家建議比照爆發大規模流感疫情的做法，長照機構如果有住民確診，其他住民只要有接觸、有症狀，即使快篩陰性也應預防性投藥。

●比照流感疫情預防性投藥？新冠口服抗病毒藥物尚無此指引

「治療流感的藥物『克流感』確實有這樣的預防性投藥，但新冠口服抗病毒藥物還沒有這樣的指引，」台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君表示，在缺乏實證研究與明確指引的前提下，不贊成貿然將新冠口服抗病毒藥物直接做預防性使用，而且民眾若未確診就給藥，也有分配公平性的問題。

前台大醫院感染科醫師林氏璧進一步指出，不同於克流感是使用多年且取得正式藥證，目前兩款新冠口服抗病毒藥物——輝瑞的Paxlovid和默沙東的Molnupiravir（莫拉皮拉韋）都只通過緊急使用授權，更無預防性投藥的指引，安全性和療效都不清楚。

而且，「更精確來說，『預防性投藥』指的是有接觸確診者、但無症狀的情形下就給藥，」林氏璧說，輝瑞曾進行試驗，對於家戶中有人確診，其他人在有接觸、但無症狀情形就給予使用Paxlovid，但研究發現對於預防感染並無顯著效益。

不過，如果病患確診，輝瑞的試驗顯示，無論在症狀出現的3天內或5天內給予Paxlovid藥物，對於降低重症或死亡率的效果相差無幾，因此，他認為，不一定急於24小時內給藥，關鍵仍在於及早確認確診，5天內給藥都能達到差不多的治療及預防重症、死亡的效果。

至於有接觸、有症狀，但快篩陰性、可能是「偽陰性」的患者，林氏璧建議更好的做法應該是盡快加做PCR核酸檢測。他強調，目前政策開放全民快篩陽性就能經由醫師診斷視同確診，減少一般民眾PCR的需求，騰出的檢驗量能就該用於高度懷疑確診但快篩偽陰性的患者，尤其是與時間賽跑的高齡或其他高危險族群，透過靈敏度更高的PCR檢測盡早確診並給藥，才是更安全可行的做法。

(示意圖/Shutterstock)

●高齡長者可能出現非典型症狀 醫建議：加做PCR、留意症狀、密集篩檢

位在第一線的南投醫院感染科主任廖嘉宏則表示，目前長照機構住民從快篩陽性、醫師確診到給藥，通常1天內完成不是問題，棘手的是，不少住民是相當高齡、長年臥床的老人，無法表達喉嚨痛、流鼻水，照顧者也不一定能察覺，往往等到出現發燒才篩檢出陽性，有時已錯過發病5天內給藥的黃金治療時間。

再者，老人感染新冠病毒也可能出現非典型症狀，例如腹瀉、譫妄等。他解釋，有些長輩原本還能張嘴說1、2個字，幾天內突然退化到不太能表達，心智狀態時好時壞，實際上可能是感染新冠病毒出現的「譫妄」，「這種情況在臥床、年紀很大的老人家或長照機構還滿常見，尤其老人本來就已經很退化，再怎麼觀察也不容易觀察的到。」

但廖嘉宏也不贊同預防性投藥的做法，他指出，機構使用的幾乎都是莫拉皮拉韋，因為住民很多都有使用鼻胃管，而且考量機構長者多有慢性病，擔心慢性病藥物與Paxlovid交互作用，因此不可使用Paxlovid。

儘管莫拉皮拉韋較Paxlovid安全，包括管灌、肝腎功能不佳、洗腎、末期肝硬化等患者都能使用，較不會產生交互作用，但在欠缺足夠證據和指引下，仍不建議預防性投藥，更何況，一個療程的所費不貲，在療效未明情況下，有可能過度耗費醫療資源。

由於快篩陰性無法給藥，他建議，目前較可行的做法是，機構只要有1人確診，除了就地隔離，也要全面篩檢，同時提高警覺，細心注意其他長者的症狀，只要有症狀就篩檢，沒有症狀也建議間隔1～2天再篩檢，陽性就能盡快投藥，「現在的問題是症狀發現比較慢，確診陽性也跟著變慢，不是給藥太慢。」

他補充說道，儘管Paxlovid與其他藥物的交互作用較多，但研究顯示能降低約88％的死亡和住院率，所以除非是絕對的禁忌症，例如心臟病用藥、膽固醇藥物或精神科用藥等等不少藥物有些含禁忌成分，不能與Paxlovid併用，否則醫師通常能開Paxlovid還是會盡量開，並請病人先暫停或調整原本使用藥物。但他提醒，中藥因為成分較複雜，因此中藥與西藥口服抗病毒藥物只能擇一使用，絕對不能同時併用。