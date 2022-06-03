一名日本網友日前扭蛋幸運獲得二手iPhone 6。（示意圖／翻攝推特）

在日本，扭蛋機隨處可見，已有百年歷史的扭蛋文化，雖大多為玩具、公仔等微縮小物，但內容物不斷推陳出新，扭蛋風潮一點也不退流行。日前有日本民眾花200日圓（折合新台幣約45元）試試手氣，竟扭出一台「二手的iPhone 6」，其他網友看了也為他歡呼，「賺翻了」、「超幸運」。

日本媒體《grape》報導，一名日本網友「pnuts2872ykr」最近在東京秋葉原一處二手3C賣場「IOSYS」閒晃，一時興起拿200日圓到扭蛋機試試手氣，結果竟幸運扭到一台「二手的iPhone 6」手機。

iPhone 6推出於2014年，這名網友幸運扭到的這台容量為128GB，但因為是二手機，Home鍵已經故障無法使用，但他決定自行維修，已經買好了Home鍵相關維修零件，要價390日圓，比他扭到二手iPhone 6的價格還要高。

而他也將這份喜悅分享到社群平台推特（Twitter）上，引起廣大網友迴響，短短3天就引來近4萬人按讚，超過1800人轉推，「賣掉也能賣個不錯的價錢」、「太棒了」、「賺翻了」、「好羨慕」、「這200日圓真的很值得」、「整理一下應該還能用」、「二手好像可以賣3、4000日圓」、「超幸運」。