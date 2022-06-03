雖說迄今仍無外星文明存在的證據，但從理論而言，銀河系有數百萬潛在可居住行星，難保也有其他智慧生命存在。近期有論文假設，若真有外星文明存在，銀河系可能潛藏4個具有惡意的外星文明，但地球遭遇入侵的可能性卻微乎其微，僅0.0014%，比被撞死恐龍的小行星撞到還低。

科學新聞網站《Live Science》報導，一篇未經同行評審的論文提出一個特殊的假設，人類遭遇對地球有敵意的外星文明，可能性有多大？研究人員西班牙維戈大學（University of Vigo）博士卡巴雷羅（Alberto Caballero）回顧人類歷史，推算人類文明入侵另一個外星文明的可能性，再回推估算地球遭遇入侵的機率。

卡巴雷羅統計1915年至2022年間入侵其他國家的數量，全球195個國家中，有51個國家在期間內發動某種形式的入侵，其中以美國位居榜首，共入侵14次他國；另外，他根據每個國家的軍費支出百分比，來推估發動入侵的可能性，又是美國以38%的軍費支出比排名第一。

接著，卡巴雷羅將每個國家入侵的個人機率相加，然後除以地球國家的總數，得出「人類入侵其他外星文明的機率」。

根據模型，當前的人類文明入侵其他文明的機率為0.028%。卡巴雷羅補充，這個概率是以「人類當前文明狀態」，因為現在人類沒有能力進行星際旅行；若以目前科技進步的速度來推估，即便再過259年，星際旅行也無法實現。

由於文明越先進，入侵其他星球的機率就會降低，假如人類成功在259年後成為I型文明（根據文明能夠利用的能源量級，來衡量文明層次和科技先進程度的一個假說），入侵其他文明的機率就會降為0.0014%；但若是銀河系這些文明像現在人類文明一樣，無法進行星際旅行，抱持惡意的外星文明將增加到4個。

不過卡巴羅雷也說不用太過擔心，因為人類接觸惡意文明，然後遭遇入侵的可能性微乎其微，甚至比小行星撞地球的機率還要低兩個數量級。

這個論文目前只是一個思想實驗，卡巴雷羅也認為模型有著侷限性，因為入侵的機率只是從一部分人類歷史來推估，模型還假設外星生命與人類有相似的大腦組成、價值觀，甚至是同理心，但事實可能並不是這樣。