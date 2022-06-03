日本漫畫改編動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》近期相當火紅，人設有如漫威電影《黑寡婦》般，沒有血緣關係卻因為任務組成臨時家庭，其中女兒安妮亞的形相更是紅遍網路。近日馬來西亞知名網紅家庭就Cosplay了這個間諜家庭的一家三口，唯妙唯肖讓網友大讚：「完美的Cosplay！」，女兒的可愛安妮亞扮相更是萌翻所有粉絲。

馬來西亞Cosplay網紅「Weon Haur & Fujiwara Kazuko」前(1)日發文在臉書表示：「我們和我們的女兒終於一起扮演了《SPY×FAMILY間諜家家酒》！」照片中一家三口穿著動畫主人翁服裝，爸爸扮演穿西裝打紅領帶的帥氣間諜，媽媽Cosplay火辣低胸的洋裝殺手，而女兒則是扮演會讀心術超能力的「安妮亞（アーニャ）」，只見她圓潤可愛的臉頰配上粉紅色假髮，超Q模樣完美重現動畫角色，一秒萌翻所有動漫迷網民。

粉絲們看見照片激動回覆：「超可愛的！」、「間諜家家酒最完美的Cosplay！」、「選了一張女兒特別可愛的照片，太有愛了！」吸引近萬名網友點讚及數千次分享。昨(2日)這一家又釋出更多照片，爸媽擺出了更多帥氣pose，最後一張畫面還出現另一名可愛小男孩，再引暴動。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》故事描述間諜〈黃昏〉洛伊德．佛傑為了要執行任務，與殺手〈睡美人〉約兒．佛傑、讀心超能力者〈實驗體 007〉安妮亞．佛傑組成臨時家庭，但為了維持「家庭和樂」、達成各自的目的，三方都隱瞞了自己的身份。漫畫自2019年3月於開始連載，動畫開播後掀起陣陣「安妮亞」，這位搞怪調皮又可愛小女孩的「呵」表情，也成為當前無數動漫迷瘋傳的迷因梗圖。