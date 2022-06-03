麗明營造董事長吳春山表示，工務所屋頂上方加裝可回收式的太陽能板，雖然產生的電量不多，但也不無小補，為地球盡一份心力的初衷，莫因善小而不為。（盧金足攝）

麗明營造請廠商將位於台中市7期的「惠國郵局飯店」工務所屋頂，完成太陽能板的架設，成為台中市地價最貴的迷你發電廠。（麗明營造提供／盧金足台中傳真）

正在興建的「惠國郵局飯店」，位在台中市7期黃金地段，負責興建的麗明營造發揮環保、省電行動力，將工務所屋頂完成太陽能板的架設，麗明營造董事長吳春山表示，對整體供電只是一種「杯水車薪」，但若讓全國，甚至是全球起而效法，產生的效應就相當驚人，為地球盡一份心力的初衷，莫因善小而不為。

吳春山表示，去年3月中旬，全台乾旱情況嚴重，其中在中南部缺水狀況尤其吃緊，許多刻正興建中工地抽出地下水任由流出，麗明營造籲請公司各工地把抽出來的水在甲種圍籬外安裝水龍頭，並做告示牌供需要的人使用，獲很多同業響應。

許多規模較大、出水量較多的工地就有不少高科技公司派出水車排隊取水，經由大家努力，最後在幾次大雨後，總算度過缺水危機。

吳春山表示，今年雨量豐沛，最近更進入梅雨季，幾波鋒面為所有水庫帶來不少雨，但進入盛夏可能缺什麼？多數人都擔心缺電，隨著美中貿易大戰，不少當年西進企業造成一股龐大台商回流潮。

該回流潮引爆工業區土地大漲，各地缺工、缺人才現象逐一浮現，令人擔憂的缺電隱憂，如何防範？除政府需要費心思考外，民間企業如何自救？相信有不少企業都有在費心。

吳春山說，麗明營造以營造為本業，在每個工作場域都有搭設工務所，感謝同事提出不少省電方案，其中更有人提到在工務所屋頂上方加裝可回收式的太陽能板，雖然產生的電量不多，但也不無小補。

該構想經找專設太陽能板的公司評估後，認為可行，於是在上周請廠商把位於台中市7期的「惠國郵局飯店」工務所屋頂完成太陽能板的架設。

麗明營造已2年都有發表ESG永續報告書，今年將第3度送出，ESG是3個英文字的縮寫，分別是「環境保護」（E，environment）、「社會責任」（S，social）與「公司治理」（G，governance），這3大項目息息相關，為了讓人類生存環境能夠更好，不管是個人或企業，每個人都要盡心盡力。