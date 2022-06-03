富盛證券投顧宣布，即日起由魏寶生擔任富盛證券投顧副董事長一職；魏寶生參與國內外大型金融機構經營超過30年的實務經驗，具備國際觀及豐富的金融經驗，上任後訂兩大營運目標，將進一步協助富盛證券投顧深化在台經營，以及增長資產管理規模。

魏寶生曾任財政部、金管會官員，金融資歷也相當豐富，曾任凱基銀行董事長、凱基證券董事長、美亞產險董事長等重要職務；熟稔台灣資本市場的法規與管理制度。

魏寶生表示，在全球關鍵的轉型年度，除了政府政策推動，企業更是要用實際行動落實，富盛證券投顧將保護環境視為責無旁貸的使命，不只耕耘專業能力，也積極參與永續議題，將ESG內化至金融本業，由內而外的將永續精神融入公司經營的各個環節，並以綠色金融力量，為社會創造永續價值。

富盛證券投顧總代理在台灣核備基金類型多元，魏寶生表示，將ESG因素納入投資決策，將永續進一步展開，透過ESG風險評估，挑選好的投資標的，此舉有助辨別全球經濟中主要的永續發展趨勢相關風險及機會、善盡企業社會責任，並有助於投資組合的長期表現。

富盛證券投顧自2007年設立迄今，為安盛投資管理亞洲有限公司（AXA Investment Managers）、木星資產管理(Jupiter Asset Management)旗下先機環球系列基金台灣總代理、及Amundi鋒裕匯理在台銷售機構。富盛證券投顧是台灣少數本土金融機構，協助多家國際資產管理公司深耕國內市場的典範；魏寶生自2016年開始擔任Amundi鋒裕匯理北亞區顧問委員會(North Asia Advisory Board)委員，協助Amundi拓展台灣市場。