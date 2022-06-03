端午節快到了，又到了家家戶戶吃肉粽過節的時刻，就有網友詢問，賣肉粽是不是很好賺，更說自己打聽到月入可以達到300萬，引發熱烈討論，也意外釣出44年肉粽店老闆娘兒子親自回覆內幕。

男網友在臉書《爆廢公社》PO文「賣肉粽是不是很好賺」，他表示，一顆肉粽算50，一天包2000顆賺10萬，一個月就能賺300萬了，質疑肉粽店家都躺著賺。

文章曝光立刻被網友公幹：「原料都不用錢，自己生就對了」、「哪來的數學天才」、「什麼腦包邏輯」、「廢文一篇」、「工錢、材料費、原料費被你當空氣嗎？」、「光處理粽葉就要多少時間了」、「端午節過完你粽子要賣誰」。

這篇廢文也意外釣到44年肉粽店第二代兒子親自回覆，他表示，現在賣肉粽根本就是低利潤高成本，若非母親已經做了44年，他們第二代根本不想接班，完全就是做辛酸的。

第二代傳人說，請專人洗粽葉，一批工錢1100元，粽葉價格從以前一大捆2800元，漲到現在一小捆4800元，加上裡面的各種食材也全都翻倍，大罵「你都不用算成本？說話前先經過腦袋很難嗎」，直言現在賣粽子根本是條不歸路。