受到疫情影響，全台數千所學校停課，實施遠距教學，屏東一名小學三年級的男童，因為不擅操作數位平台，連不上線，阿嬤也對電腦一竅不通，孫子急到哭了出來，讓阿嬤早上7點多狂奔派出所求助員警，幸虧透過員警幫助，連絡上老師後，解決了問題，讓男童開心大笑。

事情發生在屏東潮州，一名阿嬤早上7點多，帶著一台筆電和孫子衝進派出所求救，原來是孫子要遠距離上課，但兩人對電腦都不熟，男童遲遲連不上線，眼看上課時間快到，急到掉淚，員警見狀後也趕快出手幫忙。

員警著手打開電腦操作，還一邊安撫男童，但怎麼試就是連不上網，看到小男孩在旁邊抱頭懊惱大哭，趕緊陪著祖孫兩人回家檢查網路，連絡上老師後，在老師的幫助下，終於順利連上網路，看到老師和同學出現在螢幕中，男童這才破涕為笑。

阿嬤說，自己跟孫子都不懂電腦，孫子又是第一次使用遠距教學平台，一直連不上網路，急到差點摔電腦，她才趕緊去派出所求救。事後祖孫兩人也不斷對員警道謝，還唱歌感謝員警辛勞，才讓這起小小意外平安落幕。