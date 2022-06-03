沙烏地阿拉伯與其他石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）今天同意擴大增產石油，以抵銷俄國產油減少情形、舒緩油價和通膨上漲壓力，也為拜登造訪利雅德的破冰之旅鋪平道路。

路透社報導，OPEC+表示，已同意7月每天增加64萬8000桶，相當於全球需求的0.7%，8月增產量也類似。而OPEC+之前的計畫是到9月前的每個月一天增加43萬2000桶。

西方制裁俄國後，全球能源短缺問題惡化，西方連月施壓增產石油。OPEC+這項最新舉措，將被視為沙烏地和其他OPEC波灣國家願意配合西方要求的跡象。

OPEC+組成包括俄國。西方以莫斯科當局入侵烏克蘭為由制裁俄國後，OPEC+每日產量下滑大約100萬桶。

美國在人權、葉門戰爭、供應武器給沙烏地等議題上，與沙國意見相左，兩國關係緊繃了兩年。如今美國外交官員為了安排總統拜登（Joe Biden）造訪利雅德，已經努力了幾個星期。（譯者：楊昭彥）1110603