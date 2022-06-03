美國國務院5月初更新官網美台關係論述，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字，引發熱議。國務院近日再度修改論述，放回不支持台獨段落，強調美國對台做法數十年來一致。

國務院5月5日更新官網美台關係現況，將「對台六項保證」納入一中政策，並確認台灣是美國印太重要夥伴外，且刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，引發美國對台政策是否改變的臆測。

面對外界質疑，國務院發言人普萊斯（Ned Price）事後解釋，美國定期更新對外關係現況，這是反映美台堅若磐石的非官方關係。他也多次重申，美國對台政策不變，美方仍致力謹守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」，不支持台灣獨立。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月26日發表中國政策演說，也重申美國一中政策不變。他強調，美方反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，盼透過和平方式解決兩岸分歧。

布林肯演說2天後，國務院5月28日再次悄悄更新美台關係現況論述，重新放回美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字。最新版也明指，美國對台做法數十年來維持一致，跨越歷任政府。

不過，在提及對台軍售部分，28日版本除保留先前版本「美國將依循台灣關係法，提供台灣維持充分自我防衛能力所需防衛項目與服務外」外，另新增「（美國）將維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」，顯然希望提升嚇阻效果。

為何短短一個月內兩度修改美台關係現況論述，國務院一位發言人今天以不具名方式告訴中央社記者，再次更新美台關係事實清單（Fact Sheet），是為讓內容反映布林肯對中政策演說，他在演說中重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的長年「一中政策」。

這名發言人引述布林肯表示，美台享有強韌非官方關係，台灣是區域蓬勃民主政體及經濟領頭羊；他說，美方會持續依循一中政策，支持台灣有意義參與國際社會，深化美台經濟關係。

至於再次更新美台關係論述、放回不支持台獨文字，是否是因為中國施壓或抗議，這名發言人強烈否認。他表示，美方一向對中國清楚陳述「一中政策」，這項政策是以台灣關係法、美中三公報與六項保證作為準則。（編輯：楊昭彥）1110603