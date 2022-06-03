大陸媒體近來對於俄羅斯入侵烏克蘭的支持愈加熱烈，許多不明究理的人也相信普丁是因為北約東擴威脅俄羅斯的安全才入侵烏克蘭。其實上世紀末俄羅斯早已成為北約的決策成員之一，雙方關係曾極為密切，遠遠超過與中國的關係。現在雖然與中國「勝似盟友」，但終究還是要回到其數百年來「脫亞入歐」的路線，也將是中國必須防範的危險鄰國。

俄羅斯曾以北約東擴做為入侵烏克蘭的藉口，凡是蘇聯解體後俄羅斯主動加入北約歷史有點瞭解的人都不會相信普丁的說辭。一些學者與部份知名博主這幾個月來不斷發表支持俄羅斯的言論，也跟著陸媒批評北約東擴，其實很多這類言論主要考量的還是網路流量與商業利益，並非真的了解俄羅斯發動戰爭的原因。

不同時期加入北約組織，以及正在申請加入的歐洲國家。（圖／NATO)

俄羅斯加入北約的努力始於1991年6月葉爾辛當選俄羅斯總統，當時正值蘇聯解體，北約為此在就在羅馬召開首腦會議，討論蘇聯解體後北約的存續問題。會議決定北約繼續運作，但性質上從對抗蘇聯的軍事組織轉為區域性政治組織，決定吸納前華沙公約組織成員與前蘇聯加盟共和國，廣義來說這也算是北約的首次東擴。會議進行時葉爾辛去函宣佈把加入北約做為長期目標，北約給予熱烈回應，隨即邀請他與前蘇聯加盟共和國領導人前來參加，雙方很快地就發表了加強政治軍事合作的聯合聲明。而當葉爾辛支持北約擴大並與其領導人熱烈擁抱時，當時的普丁還在聖彼得堡兼職開計程車，尚未被葉爾辛提拔為近身幕僚。

「脫亞入歐」是俄羅斯國族長期的政策，葉爾辛時期就曾積極加入，普丁聲稱北約東擴是俄羅斯入侵烏克蘭的原因，很難有說服力。（圖／Shutterstock)

葉爾辛與其他俄羅斯政治寡頭多年來一向支持「脫亞入歐」的政策，其他前蘇聯成員一樣，認為「脫亞入歐」可以促進經濟文化發展與社會開放，成為一個繁榮富足的國家。當時北約召開會議極力吸納成員，歐盟也差不多同時宣告成立，整個歐洲政治氣氛極為熱烈。1993年中葉爾辛受邀參加北約會議，在當時美國總統柯林頓主導下，北約與俄羅斯都批准了軍事領域合作計劃，會後葉爾辛甚至催促波蘭不要猶豫，趕快加入北約，以推進歐洲一體化進程。

前俄羅斯總統葉爾辛排除萬難加入北約，在當時美國總統柯林頓的協助下，很快地成為北約決策層6方小組的成員之一 。（圖／美聯社）

葉爾辛的做法在國內部遇到不少保守派的反對，保守派認為這麼一來等於是向美國主導的北約投降，同時也貶低了自己做為核武強國的地位。為解決葉爾辛面對的問題，北約同意賦予俄羅斯在雙方政治與軍事合作上的特殊地位，同時由北約5大國（英美德法意）與俄羅斯共同成立6方聯絡小組，做為北約決策機構，葉爾辛最後在1995年接受了這個方案，雙方簽署了軍事合作協議，事實上已成為北約的一員。

1996年美俄之間還應北約要求簽署北約去軍事化的合約，正式讓北約轉型為政治組織，消除彼此間軍事敵對的可能性，也同意不在新成員境內部署核武。對俄羅斯來說， 葉爾辛解除了北約的軍事威脅，而對北約來說，則是將俄羅斯納入政治同盟，可說是各蒙其利。

芬蘭瑞典等國都已正式提出加入北約的申請，北約也宣布會很快處理他們申請。（圖／新華社）

此後數年，北約與俄羅斯簽訂了各項政治與軍事文件，互設代表機構，關係如膠似漆，也就在這個時候，俄羅斯與台灣之間進行數次高層互訪，雙方還設立代表處，並進行軍售與國防軍事合作等事宜，這也導致1996年台海導彈危機時，俄羅斯並未表態支持北京。有大陸分析人士稱，當時有很多人還認為俄羅斯會在美中軍事對峙時力挺北京，根本是一廂情願的想法。

俄羅斯與北約關係惡化從1999年3月的科索沃戰爭開始惡化，主要是葉爾辛反對以北約名義對南斯拉夫聯盟進行轟炸，雙方為此留下心結。葉爾辛因健康辭職後普丁上台，持續走葉爾辛定下的加入北約路線，他曾於「911事件」後訪美，公開表態「北約東擴對俄羅斯不構成威脅」，同時還邀請北約總部派員協助改造俄羅斯軍隊，當德法2國與美國在伊拉克戰爭上針鋒相對，甚至還拉攏俄羅斯來對抗美國。

普丁(左）在911事件後訪問美國時曾公開對小布希總統 （右）表示， 北約東擴不會危及俄羅斯的安全。（圖／Wikipedia)

但普丁掌握實權後，陸續對內對外發動戰爭，與北約關係起起落落。直到2008年普丁進軍格魯吉亞後，北約正式結束與俄羅斯的軍事合作，雙方關係急劇惡化。2014年俄羅斯發動烏克蘭戰爭，與北約關係正式決裂。這場戰爭俄方佔領了克里米亞，支持頓巴斯地區獨立，終於演變成2022年再次入侵烏克蘭的戰爭，至今仍不知如何收場。

俄烏戰爭終究會有結束的時候，但不管結局如何，數百年來俄羅斯「脫亞入歐」的意志不會改變，這是文化上與利益上必然的結果。大陸上不少人認為俄羅斯將與中國聯合起來長期對抗美歐等西方國家，那顯然是對俄羅斯太不了解。只要烏克蘭問題一解決，俄羅斯很快會再回去走歐洲路線，中國在患難時對俄羅斯的支持很快就會拋到九宵雲外，這類的虧中國沒少吃過。現在有不少人還為普丁入侵烏克蘭搖旗吶喊，顯然也太不值得了。