美國明天將公布重要就業數據，華爾街股市今天在特斯拉（Tesla）、輝達（Nvidia）和其他超大型成長股領漲下收高。
道瓊工業指數上漲435.05點或1.33%，以33248.28點作收。
標準普爾500指數勁揚75.59點或1.84%，收4176.82點。
科技股那斯達克指數大漲322.44點或2.69%，收12316.90點。
費城半導體指數揚升108.96點或3.57%，收3157.98點。（譯者：楊昭彥）1110603
美國明天將公布重要就業數據，華爾街股市今天在特斯拉（Tesla）、輝達（Nvidia）和其他超大型成長股領漲下收高。
道瓊工業指數上漲435.05點或1.33%，以33248.28點作收。
標準普爾500指數勁揚75.59點或1.84%，收4176.82點。
科技股那斯達克指數大漲322.44點或2.69%，收12316.90點。
費城半導體指數揚升108.96點或3.57%，收3157.98點。（譯者：楊昭彥）1110603
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