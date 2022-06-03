縣市長選舉將在年底舉行，國民黨已提名台北市長、桃園市長人選，但高雄市長人選仍未定；前高市新聞局長王淺秋爆料，國民黨主席朱立倫接受建議，在地議員、有意參選人一起做民調，由民調最高的參選高雄市長。資深媒體人黃揚明則對此預測，國民黨若做民調，孫文學校總校長張亞中可能會獲勝。

黃揚明2日在政論節目《新聞面對面》中表示，朱立倫一直都有口袋名單，只要這人不在他的口袋名單裡面，基本上，他會認為這人沒有機會，前台北市議員羅智強就是一個最好的例子，而現在羅智強對桃園市長選戰也還沒放棄，如今高雄用民調這個方式處理的難度非常高。

黃揚明接著指出，如果高雄可以用協調式民調產生人選，那麼桃園為什麼不行？因為羅智強的聲勢可能又要起來了，所以這時候黨中央一定要壓住這個底線。

黃揚明表示，朱立倫幾乎每天都問他屬意的人選，要不要去高雄選市長？但是那個人一直都沒有點頭，這是一個很有趣的現象。但是有意願要去參選的，比如張亞中，他每天都在高雄跑攤，聽說在地民眾對他的好感度高，因為他跑的攤都是國民黨的樁腳，基本上，他們對張亞中願意到高雄去蹲點，是認同的；所以如果針對高雄市長人選做民調，搞不好張亞中獲勝的可能性非常高。

黃揚明認為，為了不要再發生這樣的意外，而且可能會連動到桃園，甚至苗栗，都有可能出事，因此，當朱立倫從美國回來之後，對高雄市長的人選可能會「閃電出擊」。主持人忍不住問，「就一樣還是他決定？」黃揚明回答「對」。