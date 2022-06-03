「舅舅抱著外婆，跳樓自殺了！」屏東縣東港鎮54歲許姓男子，照顧病母33年，近日因與母親雙雙染疫確診，在自覺孤立無援下，短短不到24小時做出人生最後重大決定：「將母親推下樓、自己再自殺。」警消趕到現場，發現母子躺在一起，送醫後母親不治身亡，兒子肢體挫傷，無生命危險。警方將全案依殺人罪移送，法官諭知5萬元交保，許男卻因繳不出錢而被收押。

許男到案後坦言，因長期照護行動不便高齡79歲母親，又因雙雙染疫，為求解脫，才會將母親自二樓陽台推下樓後再跳樓自殺。事發後，長期關心、協助的外甥女小海（化名）從台南趕回，悲痛欲絕地說：「家人早有提防，卻仍無力阻止憾事發生。」想到阿嬤跟小舅幾乎形影不離，母子兩人相依為命大半輩子，沒想到最後被新冠肺炎疫情擊垮，令人不勝唏噓。

本刊實地進入這對絕望母子共同生活數十年的屋內，發現不到3坪大小的一樓客廳空間，擺放醫療電動床後僅容1人側身通過，一旁擁擠走道上擺放著幾張木椅，許男平常就只能蜷曲在木椅上，照顧癱瘓病母。屋內光線陰暗，部分牆壁已斑駁，基本簡陋傢俱，處處透露著幾乎令人窒息的「絕望感」，有如一間失去了生氣的絕望小屋。小海一邊收拾，一邊娓娓道來小舅33年來的辛酸長照路。

許男的外甥女小海悲痛欲絕地說，阿嬤跟小舅母子兩人相依為命大半輩子，沒想到最後被疫情擊垮。(圖／張進安攝)

遭么子推下樓的許母高齡79歲，年輕時就守寡，靠著在市場賣魚一手拉拔4男1女共5名子女長大，但長子、3子、4女陸續因為工作傷亡、病歿，僅餘次子跟么子與她同住，小海是許母4女的女兒。

許母33年前第一次中風，由未婚的次子及么子同住照顧，因家貧被列中低收入戶，兩兄弟分工，家中主要經濟來源是從事粗工、油漆工、廢棄物清理的次子和住在台南的外孫女小海，么子則負起照顧母親生活的責任，但在母子都確診的壓力下，終讓個性內向、羞於向外界求助的么子情緒崩潰，帶著母親走上絕路。

小海回憶說，阿嬤33年前中風，幾乎由最小的舅舅一肩扛起照護重責，9年前阿嬤病情惡化，醫師建議進行氣切手術，當時家人幾乎一致反對、希望讓阿嬤好走，但小舅卻獨排眾議，悲喊：「家裡只剩阿母這個長輩可以孝順了！」家人不忍勸阻只好接受，展開照顧氣切病人的生活，讓本不寬裕的家計更陷愁雲慘霧中。

小海出示手機畫面，裡面有許多小舅無微不至照顧阿嬤的照片，包含鼻胃管灌食等細心照料過程。(圖／張進安翻攝)

小海說，有時候氣切管脫落，要馬上重新置入，再接回呼吸器或氧氣罩，隨時注意阿嬤的呼吸狀態，有時候遇到臨時停電，還要趕快使用人工氣囊給予氧氣；此外，若是氣管造口處流血，要先用紗布壓住止血，內管取出清潔無法重新置入時，還要用生理食鹽水或稀釋液滴入，使分泌物軟化。上述的情況如果有其中一項處置不當，就要馬上趕到醫院處理，「就連專業護理師都感到棘手的情況，小舅一照顧就將近9年，試問有多少家屬真正能做到？」箇中艱辛、疲憊，沒經歷過的人難以體會。

54歲許男曾對家人坦言，隨著自己年紀漸長，感覺體力急速下滑，甚至幾年前就開始服用降血壓等藥物，「照顧一個至親病人，她的生死就在你的身上，那種壓力真的很大」，首度透露出他心中的疲憊與無奈。

事發當天用完午餐後，得知母子都已確診的許男陷入沉思，不知道自己該怎麼做，覺得壓力很大，跟媽媽對看後，突然決定揹著媽媽走上二樓，把媽媽從二樓陽台推下去，接著他也跳樓，希望徹底解決他跟媽媽一輩子所遇到的煩惱。

社工人員指出，在疫情嚴峻的當下，許多長期照顧者除照顧家人又面臨染疫雙重壓力，還要與病毒對抗，無形的壓力有如山大，確診後與外界互動減少，更容易感到孤立無助，相關單位應優先提供諮詢，向他們說明確診後應變處理，否則病患容易深陷沮喪情境，造成憾事不斷發生。

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