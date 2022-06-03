照顧病母33年無微不至的許男，因近日母子雙雙染疫確診，沉思一天後，決定帶著母親走上絕路、尋求解脫，結果母死子傷，許男還因繳不出5萬元保釋金遭收押。許男外甥女小海（化名）泣不成聲「希望法官能從輕量刑，體諒從20幾歲開始就無微不至照顧老母親的小舅」。

今年38歲的小海說，自己8歲時隨著母親與弟弟搬過來與阿嬤、舅舅同住，當時阿嬤已經四肢癱瘓，但還可以表達自己的想法，她也會幫阿嬤洗澡、餵飯，祖孫感情深厚。自己30歲時，母親因癌症過世，同一年阿嬤病情急轉直下，當時醫生建議做氣切手術，其他家人還在猶豫時，小舅站出來獨排眾議，「我只剩下母親這個長輩可以孝順了」，才讓阿嬤繼續接受治療。

小海回憶，媽媽過世前最後半年，自己為了照顧媽媽而罹患憂慮、躁鬱、恐慌等症狀，母親過世後自己到台南養病，情況才逐漸好轉。但因放心不下當時剛動完氣切手術的阿嬤，只好東港、台南2地跑，甚至因為精神不繼，出了好幾場車禍。

不到3坪的一樓客廳空間，許男平常只能蜷曲在木椅上，照顧癱瘓病母。 (圖／張進安攝)

「撐過才算堅強，撐不過就叫做逞強！」小海說，舅舅知道與阿嬤都確診後，第一時間就來電告知，言語中充滿恐慌與不安，她只好頻頻安慰，把確診當作感冒不要太害怕，自己周末工作空檔就會回家看顧，當時小舅語氣已逐漸平復、沒有異常，心中大石頭才剛放下，沒想到再接到通知，就是「舅舅抱著阿嬤跳樓，阿嬤死了」的悲劇，讓她幾乎崩潰。

小海說，小舅沒讀過什麼書，帶阿嬤去醫院看病回診都是靠嘴巴問出來的，曾經也建議將阿嬤送到養老院，但觀念相當傳統守舊的小舅認為這樣是「大不孝」，只好繼續拖著病母與殘軀撐著過日子，直到近年小舅年紀漸長、體力不堪負荷又有高血壓，才想到申請長照服務，以及「中低收入老人生活津貼」每月7759元。

屏東縣政府指出，許姓男子2020年11月起申請長照中心提供居家服務，許母被評為失能程度最重等級，照服員一天去許家兩次，去年一整年的喘息服務都有用完。5月25日下午，許男致電照服員說他跟媽媽身體不適，母子快篩陽性，請照服員不要到宅服務；隔天，許男將母親送至醫院做PCR確診，醫師評估無須住院，衛生局接獲通報後擬安排居家照護評估，不料27日就接獲母子墜樓噩耗。

許母生前天天都得使用的氧氣製造機，如今孤伶伶地被棄置在屋內一角。(圖／張進安攝)

縣府表示，許母領有重大身心障礙手冊，為列冊中低收入戶，患有腦中風、慢性支氣管炎等病史，固定在東港安泰醫院追蹤治療；有鼻胃管、管灌餵食和氣切管留置，定期回診換管路，平時意識不清、嗜睡，無法溝通。長照個案的照顧者，平日承受壓力大，近2年又因為疫情造成更大壓力，照顧者應勇於向外界求援，長照中心可協助轉介政府各部門服務措施與社會資源，避免在長照壓力下造成遺憾。

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