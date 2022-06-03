天熱難耐，不論在室內或戶外，許多人的汗臭夾雜著體臭，讓人忍不住想躲開，有些人的體質，一流汗就會發出難聞的酸臭味，究竟要如何解決這令人難堪又尷尬的狀態？

夏季高溫炎熱，動輒汗流浹背，體臭、汗臭、狐臭掩不住，總會讓人退避三舍！為何有些人汗臭味、體臭味特別重？

其實，汗本身沒有異味，汗臭是汗水中的蛋白質被細菌分解造成的，只要保持身體乾燥、多喝水、多吃蔬果，或噴止汗劑、除腋毛，就能輕鬆對抗汗味不發臭。

●汗臭味 汗水+分泌旺盛油脂所致

身體所散發出來的臭味，都是因為汗水與油脂分泌過於旺盛造成的，在密閉空間裡，常見汗臭、體臭陣陣飄散，而味道最重的是狐臭。皮膚科醫師趙昭明表示，因為身體的大汗腺分泌太過旺盛，加上身體的乳酸、角質、皮膚表面的細菌，一同融和成的酸臭味道。

●炎夏多汗 體臭、汗臭嚴重

一般人的汗腺有200到400萬條，分布在全身，特別是軀幹、手腳掌和腋下，平均每人每天正常排汗量為10公斤，排汗主要功用在散熱及調節體溫，一般排汗是無色無味，但排汗過量的話，汗水被一種葡萄球菌的細菌分解其中的脂肪酸、荷爾蒙及胺基酸之後，就會發出汗臭味。

趙昭明說，單純的體臭，是因為身體經過紫外線的照射，和皮膚角質溶解後產生的氣味，很多人因為吃了重口味的辣椒、大蒜，身體也會排出這些辛香料經由身體代謝所產生的異味；還有肝腎功能不好的人、服用藥物的人，小便後，身體也會散發出各種藥品的體味。

●止汗劑防汗臭 腋毛除淨、徹底清潔

要消除體臭、汗臭、狐臭，趙昭明強調，除了要徹底清潔、多洗澡、擦汗外，最重要就是要「除毛」，將腋毛剃除以減少細菌的附著量，體臭味、狐臭味因此會減少。

另外，也可以使用含鋁成分的止汗劑、體香劑、可吸附汗液的爽身粉等抑制出汗，降低出汗量。平時最好穿著透氣的棉質衣服或排汗衣，或待在冷氣房裡，以保持身體的乾爽，尤其是生活作息要正常，即可減少身體的臭味發生。

●噴灑止汗劑有撇步

建議汗量多的部位保持乾燥後，於睡前噴上止汗劑，可維持止汗功效3～5天，止汗劑除了能殺菌，當中的鋁鹽則能阻塞汗管、減少汗量，但需注意，長期使用會導致毛囊炎、長痱子。

●噴對香水不發臭 男女位置有別

許多人都有噴香水的習慣，如果噴對了，可以蓋過體臭！在《臭味退散》一書中指出，香水具有遇熱會散發香味、香味會由下往上擴散的特性，如果是女性的話，建議香水噴在腳踝、膝蓋內側或大腿內側等腰部以下部位，要噴在手腕或耳後則要少量使用；男性則適合噴在耳後、手腕內側和腰部，也可噴在外套、領帶內側、手帕、手提包等物品上。