汪小菲去年11月和大S離婚後，就和女星張穎穎傳緋聞，後來惹毛「最強狗仔」葛斯齊，5月31日晚間遭對方開直播公開婚內與其他女子出軌證據，引起譁然。昨（2）日葛斯齊再度爆料，不過這次是替汪小菲說好話，曾在機場拍到汪小菲的善行，讓葛斯齊直呼「汪小菲！你其實還是有救的！」

狗仔葛斯齊爆料汪小菲與多位女子之間疑似有不軌，造成全網轟動，葛斯齊也一戰成名，被陸媒封為台灣第一狗仔；葛斯齊昨日再度直播，自稱揭露「汪小菲後宮史」，不過因為技術問題沒有準時開播，延誤了一些時間。葛斯齊直播中透露2017年在台灣機場守著，準備跟拍女歌手Hebe，等待時意外看到一台「路虎車」，由於台灣很少有該車型，於是引起他的好奇，加上該名司機身形魁武，穿著橘色服裝辨識度超高，讓他一眼就認出那是汪小菲的車。

知道汪小菲可能會來，葛斯齊便去航廈等人，沒想到看見汪小菲幫一位陌生老奶奶推手推車的照片，接著老奶奶跟著汪小菲上路虎車，車子從機場開到汪小菲和大S一起經營的S Hotel，汪小菲率先下車還不忘叮嚀司機事項，隨後司機便將老奶奶載往台北車站，下車後司機還幫忙推行李到高鐵站，老奶奶想給司機錢還被拒收。這段畫面讓葛斯齊十分疑惑「這到底怎麼回事。」

汪小菲要自己司機載陌生老奶奶去搭高鐵，並給對方自己的名片。（圖／翻攝自葛斯齊快手直播）

詢問之下才知道老奶奶不知道汪小菲是誰，只是因為剛從美國回來要搭高鐵趕回南部，被好心人載了一程，是葛斯齊告知才知道那個好心人是大S老公汪小菲，老奶奶才恍然大悟拿出汪小菲剛給的名片，這段過程讓葛斯齊大讚「汪小菲！你其實還是有救的！」

許多網友調侃「出現了出現了，經典洗白言論：小菲不壞就是不太聰明」、「誰能想到在這裡也聽到了田馥甄」、「錢到位了」、「最後結論竟然是汪小菲還有救……」、「汪小菲也是有在做好事」