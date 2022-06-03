中央開設兒童疫苗大型接種站，其中台北市中正紀念堂接種站施打人數遭批冷清，市長柯文哲建議關掉。陳時中昨(2日)下午表示，「不是說人比較少就要把它關掉，這跟我們中央思考各方面政策想法是不一樣」。此話一出引發網友爭論，有人就認為「重點是多開地方的點嗎？重點是人力的問題吧」、「人多人少不重要，假裝有在作事才重要」。

陳時中指出，「沒有所謂的關不關的問題，就是說打疫苗或很多的公共政策，當然一下子人來很多，可以服務很多人很好，不是說人比較少就要把它關掉，這跟我們中央思考各方面政策想法是不一樣，我們是認為多一個人打，多一個人的方便，那就是造福市民。」

陳時中的回應曝光之後，引發網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，已有將近500則留言，其中有人說「拜託去問問第一線的感受，不要只想做秀，讓執行的人很辛苦 ，謝謝」、「規劃在學校施打有問題嗎? 一定要勞師動眾再生出一個施打站?」「開設的費用是算誰的錢支出？以現有資源可應付，非要拗，認錯道歉很難嗎？政務官都不用負責任嗎？」「一碰上雙北，政治掛帥」、「對啦你們官爽了面子，累死這些醫護而已」。