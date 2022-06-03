花蓮1名某國小男性志工籃球教練，平時熱心自掏腰包帶球隊訓練比賽，甚至還會帶學童外出吃大餐及泡溫泉遊玩。卻趁機對在各種私密場合中，猥褻男童升生殖器，甚至要求口交後拍攝影片，並多次謊稱吞下精液會長高等，逼迫學童做出不雅舉動，造成不少學童身心受創而有驚嚇及哭泣，畏懼外人狀況，家長察覺有異後提告，查出竟有17名男童受害，法院審理後，將這名教練累計多罪重判有期徒刑187年，合併執行上限30年，仍可上訴。

根據判決書，該名男教練從109年10月起在國小廁所，某溫泉湯屋、百貨公司廁所，以及自己的車上，輪流對國小男童撫摸生殖器，甚至拿手機拍攝下畫面，甚至佯稱吞下精液可長高，逼迫男童替其口交等，連續侵害17名男童。

但該名教練對於犯行均矢口否認，強便是在廁所尿尿時，不小心碰到男童下體泡溫泉洗澡時，因為空間有限也會不小心碰到，不是在猥褻他們，對於拍攝影片則否認自己所為，甚至強辯即使拍照時，也有經過他們同意，有時可能是誤觸。

花蓮地方法院審理後，依妨害性自主、強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例共25罪，性侵部分4罪判處13年、14年徒刑，猥褻犯行分別判處4年至8年徒刑，累計重判有期徒刑187.2年，罪刑合併執行上限30年