臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

自從藝人郭彥均「很多孩子走了」事件後，總統蔡英文臉書遭連日灌爆，大批網友對其未針對此事表態不滿。蔡昨日（2）赴海軍陸戰隊六六旅視導，並刊出扛起國造紅隼反裝甲火箭的照片，竟又再度點燃網友怒火，除認為總統應多關心疫情，更有人痛批：「很多人走了妳都沒對他們多說一句話，還在忙著耍帥。」

蔡英文昨日在臉書發文，刊出多張照片表示，馬上就是端午節連假，除了持續做好防疫相關工作，她也要慰勞堅守崗位的國軍弟兄姊妹。她當天前往視導海軍陸戰隊六六旅，也嘗試扛起國造紅隼反裝甲火箭，「不會感覺重，很方便操作，機動性也非常強」。

蔡英文除了感謝國軍訓練戰備任務、強化戰力的同時，也支援防疫的貢獻，更提到，近日在飛行訓練中，台灣失去了一位優秀的飛官，大家都感到非常的不捨，但此刻國軍弟兄姊妹更要打起精神，堅守崗位、保衛國家，守護心愛的家園，相信這也是紀念他最好的方式。

此文發出不到一日即湧入超過4500則留言，除有部分支持留言外，大多為批評聲浪：「很多人走了妳都沒對他們多說一句話，還在忙著耍帥」、「扛大砲？已經12位小孩走了！父母的心已經碎了」、「感覺不出妳有一絲絲的不捨」、「若是時間很多到各地醫院去看看！百姓正遭受到極大的迫害」、「猜猜看等一下多少人染疫，多少人往生，都是家族中的寶貝啊！」